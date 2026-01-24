Augsburg schockt die Bayern! Erste Niederlage für den Leader

Der 19. Spieltag der deutschen Bundesliga hat eine dicke Überraschung zu bieten! Der FC Augsburg gewinnt beim FC Bayern München 2:1 und fügt dem überlegenen Tabellenführer damit die erste Niederlage der Saison zu.

Die Partie beginnt mit klaren Feldvorteilen für den Rekordmeister, der viel Ballbesitz verzeichnet, aber immer wieder durch Abseitsstellungen – etwa von Luis Diaz – ausgebremst wird.

In der 23. Minute belohnen sich die Bayern für ihren Druck: Nach Vorarbeit von Michael Olise ist es Hiroki Ito, der per Kopf zur 1:0-Führung einnickt (23.). Kurz darauf scheitert Diaz an Augsburgs Torhüter Finn Dahmen.

Das Spiel muss nach einer halben Stunde kurzzeitig unterbrochen werden, da der Keeper behandelt werden muss, er kann jedoch weiterspielen.

Vor der Pause drängen die Hausherren auf den zweiten Treffer, doch sowohl Aleksandar Pavlovic als auch Harry Kane scheitern mit ihren Schüssen am aufmerksamen Dahmen. Auf der Gegenseite verpasst Robin Fellhauer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich.

Doppelschlag dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel agieren die Gäste mutiger. Claude-Maurice prüft erneut den Bayern-Schlussmann Jonas Urbig, der den Schuss parieren kann. Kompany reagiert nach einer Stunde und bringt mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala frische Kräfte, doch das Spiel kippt zugunsten der Gäste.

In der 76. Minute ist es Arthur Chaves, der nach einem Assist von Mert Komur per Kopf den 1:1-Ausgleich erzielt. Nur fünf Minuten später schocken die Augsburger die Arena endgültig: Dimitrios Giannoulis bedient Han-Noah Massengo, der den Ball zum 2:1 im Netz unterbringt (81.).

Die Bayern werfen in der Schlussphase alles nach vorne und erarbeiten sich mehrere Eckbälle. Musiala verfehlt das Ziel kurz vor Schluss, und in der 90. Minute pariert Dahmen auch den letzten Versuch des eingewechselten Tom Bischof.

Aus österreichischer Sicht verläuft der Nachmittag ruhig, da ÖFB-Legionär Konrad Laimer bei den Münchnern aufgrund seiner Verletzung nicht zum Einsatz kommt und Michael Gregoritsch das Geschehen auf der Gegenseite von der Bank aus verfolgt.