Das Meisterschaftsrennen in der deutschen Bundesliga ist am Samstag zumindest ein bisschen spannender geworden.

Nachdem der bis dato ungeschlagene Tabellenführer Bayern München an Spieltag 19 überraschend zuhause dem FC Augsburg unterliegt, legt Borussia Dortmund mit einem 3:0-Sieg bei Union Berlin nach. Damit rückt der BVB auf acht Punkte an die Tabellenspitze heran.

Sabitzer fehlt erneut

Die Dortmunder müssen ohne dem an der Wade verletzten Marcel Sabitzer antreten, gehen aber dennoch rasch in Führung.

Serhou Guirassy bekommt den Ball vom etwas unglücklich agierenden Leopold Querfeld (spielt durch) serviert und wird von Union-Keeper Frederik Rönnow gefällt. Emre Can tritt zum fälligen Elfmeter an und verwandelt trocken (10.).

Danach fehlt den Dortmundern am Ende einer englischen Woche etwas die Kraft, um nachzusetzen. Es geht mit einer 1:0-Führung für die Gäste in die Pause.

Beier macht den Deckel drauf

Aus dieser kommt der BVB gut heraus. Ein Ryerson-Eckball landet bei Nico Schlotterbeck, der aus spitzem Winkel einköpft (54.).

Danach ist das größte Highlight lange eine Rudelbildung rund um Can, der Jannik Haberer zu Boden stößt und dafür Gelb sieht.

Maximilian Beier stellt in der Schlussphase nach idealer Bellingham-Vorarbeit noch auf 3:0 (84.).

Die Berliner, bei denen Christopher Trimmel kurz vor Schluss noch eingewechselt wird, bleiben als Neunter im Tabellenmittelfeld.