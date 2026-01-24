Manchester City feiert souveränen Heimsieg

In der 23. Premier‑League‑Runde setzt sich Manchester City klar mit 2:0 gegen Wolverhampton durch und bleibt im Titelrennen auf Kurs.

Manchester City zeigt im Etihad Stadium von Beginn an, wer Herr im Haus ist. Bereits nach sechs Minuten gehen die "Skyblues" in Führung:

Omar Marmoush hält den Fuß in eine Hereingabe von Matheus Nunes und stellt früh auf 1:0.

City bleibt dominant, Wolverhampton kommt kaum zur Entlastung. Kurz vor der Pause erhöht Pep Guardiolas Team. Antoine Semenyo stellt in der Nachspielzeit auf 2:0, Bernardo Silva liefert die Vorlage.

Mit diesem beruhigenden Vorsprung geht es in die Kabinen.

City kontrolliert

Nach Wiederanpfiff kontrolliert Manchester City das Tempo, bleibt aber gefährlich. Chancen vergeben unter anderem Reijnders, Cherki und Semenyo – letzterer trifft in der 78. Minute sogar den Pfosten.

Die Wolves dagegen kommen nur über Standards zu kleineren Möglichkeiten, echte Durchschlagskraft entsteht aber kaum.

In der Schlussphase bringt City Erling Haaland und Jeremy Doku von der Bank. Wolverhampton stemmt sich zwar dagegen, doch die Hausherren spielen den Vorsprung souverän über die Zeit.

Manchester City feiert damit einen hochverdienten Heimsieg und hält als Zweiter Anschluss an die Liga-Spitze.

Last-Minute-Sieg für Fulham

Fulham feiert parallel einen 2:1-Last-Minute-Sieg über Brighton.

Die "Seagulls" gehen nach 28 Minuten durch Yasin Ayari in Führung, doch Fulham schlägt nach der Pause zurück.

Samuel Chukwueze erzielt in Minute 72 den Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgt dann Harry Wilson für großen Jubel – sein 2:1 beschert Fulham drei ganz späte Punkte.

Tottenham holt gerade noch einen Punkt

Burnley setzt indes ein Lebenszeichen im Tabellenkeller und ringt Tottenham beinahe nieder. Die "Spurs" kommen beim Vorletzten erst in der letzten Minute zu einem 2:2.

Axel Tuanzebe bringt die Gastgeber in Minute 45 in Führung, Micky van de Ven gleicht kurz vor der Pause aus (38.)

Nach dem Seitenwechsel bleibt Burnley mutig und belohnt sich: Lyle Foster stellt in der 76. Minute auf 2:1.

Die "Spurs" werfen daraufhin alles nach vorne und retten so zumindest noch einen Punkt. Christian Romero köpft in Minute 90 wuchtig zum 2:2-Endstand ein.

Tottenham hinkt als 13. weiterhin den eigenen Erwartungen hinterher.