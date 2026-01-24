FC Sion FC Sion SIO FC Luzern FC Luzern FCL
Schon zweistellig getroffen! Grbic schreibt 2026 erstmals an

Der Schweiz-Legionär seinen FC Luzern in Sion in Führung. So richtig vom Fleck kommen die Luzerner in der Tabelle aber nicht.

ÖFB-Legionär Adrian Grbic hat am Samstag sein bereits elftes Saisontor in der Schweiz geschossen.

An Spieltag 21 der Schweizer Super League kommt er mit seinem FC Luzern zu einem 1:1-Remis beim FC Sion.

Der 29-Jährige Wiener bringt die Gäste nach bereits 20 Minuten in Führung. Nach von-Moos-Vorarbeit muss er nur mehr einschieben.

Sion kann in Form von Donat Rrudhani noch in Halbzeit eins auf 1:1 stellen (35.). Dabei bleibt es auch.

Der FC Luzern bleibt damit ein Nachzügler in der Tabelle und hat als Neunter nur vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang.

Grbic hat in der Meisterschaft nun bereits sechs Mal getroffen, dazu kommen fünf Treffer im Schweizer Cup.

