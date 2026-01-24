Spiel in 13 Minuten gedreht! Ilzers Hoffenheimer fliegen weiter

Nächster Erfolg für die TSG Hoffenheim und Christian Ilzer! Am 19. Spieltag der deutschen Bundesliga gibt es bei Eintracht Frankfurt trotz eines Halbzeit-Rückstands einen 3:1-Auswärtssieg.

Die Partie beginnt mit hoher Intensität, wobei die Gäste früh den ersten Warnschuss abgeben, den Kaua Santos jedoch parieren kann.

Es sind die Hausherren unter Trainer Dennis Schmitt, die den ersten Wirkungstreffer landen: Arnaud Kalimuendo bringt die Eintracht mit 1:0 in Front (18.).

In der Folge entwickelt sich ein offener Schlagabtausch, in dem Hoffenheim versucht, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen. Wouter Burger tritt mehrere Eckbälle, doch die Frankfurter Defensive steht zunächst sicher.

Kurz vor dem Pausenpfiff sieht Vladimir Coufal aufseiten der Gäste die Gelbe Karte (44.), womit Frankfurt die knappe Führung mit in die Kabine nimmt.

TSG dreht Partie binnen 15 Minuten

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich Ilzers Truppe deutlich effizienter und kippt das Spielgeschehen innerhalb einer Viertelstunde. Zunächst scheitert Fares Chaibi noch mit einem Versuch für die Eintracht (48.), ehe auf der Gegenseite der Ausgleich fällt: Wouter Burger bedient Max Moerstedt, der per Kopf zum 1:1 einnetzt (52.).

Die TSG bleibt am Drücker und nutzt erneut eine Standardsituation zur Führung. Nach einem Eckball ist es Innenverteidiger Ozan Kabak, der das Spiel mit seinem Treffer zum 1:2 dreht (60.).

Für Frankfurt kommt es nur wenige Minuten später noch bitterer: Der eingewechselte Andrej Kramaric erzwingt eine Situation, die in einem Eigentor von Aurèle Amenda mündet (65.) und den Spielstand auf 1:3 stellt.

Ilzers glückliches Händchen

Ilzer beweist mit der Einstellung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit das richtige Gespür. Auch auf dem Feld ist rot-weiß-rote Beteiligung zu verzeichnen: Alexander Prass steht für Hoffenheim in der Startelf und wirkt im Mittelfeld am Auswärtssieg mit, während sein Landsmann Florian Micheler die Partie von der Bank aus verfolgt.

Dennis Schmitt reagiert auf den Rückstand zwar mit mehreren Wechseln und bringt unter anderem Ansgar Knauff und Hugo Larsson, doch die Hoffenheimer Defensive lässt keinen weiteren Treffer mehr zu.

Mit diesem Auswärtssieg nimmt die TSG Hoffenheim drei wichtige Punkte mit nach Hause und baut das Punktekonto auf 36 Zähler aus. Damit hält das Team den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga und vergrößert den Abstand auf die Verfolger, während Frankfurt weiterhin um den Anschluss an die internationalen Plätze kämpfen muss.