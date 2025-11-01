Real Madrid Real Madrid RMA Valencia CF Valencia CF VCF
Endstand
4:0
3:0 , 1:0
NEWS

Mbappe-Doppelpack bringt Real gegen Valencia auf Kurs

Zwei frühe Tore des französischen Superstars und zwei besonders schöne von Bellingam und Carreras bescheren den "Königlichen" den nächsten Dreier.

Mbappe-Doppelpack bringt Real gegen Valencia auf Kurs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
In der zehnten Runde von La Liga bestätigt Real Madrid den Clasico-Sieg aus der Vorwoche mit einem humorlosen 4:0-Erfolg über den FC Valencia.

Kylian Mbappe ist einmal mehr der überragende Mann der "Königlichen". Schon nach 19 Minuten tritt der Franzose zu einem Handelfmeter an und versenkt - 1:0.

Etwas mehr als zehn Minuten später wird Mbappe von Arda Güler per Flanke bedient und trifft per artistischem Volley zum 2:0 (31.).

Den Höhepunkt von Halbzeit eins besorgt aber Jude Bellingham. Der Engländer dribbelt sich an der Strafraumkante entlang und platziert den Ball so wuchtig wie platziert zum 3:0 in den Maschen (45.).

Schönes Premierentor von Carreras

Nach Seitenwechsel lässt es Real sichtlich zurückhaltender angehen. Erst in der 82. Minute passiert wieder etwas, und zwar ein absolutes Traumtor von Alvaro Carreras:

Der Linksverteidiger hämmert den Ball aus spitzem Winkel zum 4:0 ins Tor und darf sich über seinen ersten Treffer für die "Königlichen" überhaupt freuen.

Real baut die Tabellenführung damit vorerst auf sieben Punkte aus. Erster Verfolger ist zurzeit Villarreal, das am Nachmittag mit 4:0 gegen Rayo Vallecano gewinnt.

Stadtrivale Atletico Madrid fährt einen ungefährdeten 3:0-Sieg über den FC Sevilla ein und ist Vierter.

