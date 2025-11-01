NAC Breda NAC Breda BRE
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles GAE
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
NEWS

Misslungene Generalprobe für Go Ahead Eagles vor Salzburg-Duell

Den Go Ahead Eagles ist vor dem Duell am Donnerstag in der Europa League gegen Red Bull Salzburg die Generalprobe missglückt.

Die Go Ahead Eagles reisen mit einem Misserfolg zum Europa-League-Duell in Salzburg am kommenden Donnerstag.

Der niederländische Klub muss sich am elften Spieltag der Eredivisie auswärts mit 0:1 gegen Breda geschlagen geben. Talvitie schießt in der 48. Minute nach Vorarbeit von Balard das Siegestor.

In der Meisterschaftstabelle der Eredivisie liegt Salzburgs Gegner auf Rang elf. In der Europa League befinden sie sich nach zwei Siegen auf Platz 13, während die "Bullen" lediglich 34. sind und noch auf die ersten internationalen Punkte warten.

