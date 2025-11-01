Misslungene Generalprobe für Go Ahead Eagles vor Salzburg-Duell

Die Go Ahead Eagles reisen mit einem Misserfolg zum Europa-League-Duell in Salzburg am kommenden Donnerstag.

Der niederländische Klub muss sich am elften Spieltag der Eredivisie auswärts mit 0:1 gegen Breda geschlagen geben. Talvitie schießt in der 48. Minute nach Vorarbeit von Balard das Siegestor.

In der Meisterschaftstabelle der Eredivisie liegt Salzburgs Gegner auf Rang elf. In der Europa League befinden sie sich nach zwei Siegen auf Platz 13, während die "Bullen" lediglich 34. sind und noch auf die ersten internationalen Punkte warten.