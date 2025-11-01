Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur TOT Chelsea FC Chelsea FC CFC
NEWS

Danso kassiert mit Tottenham Derby-Pleite

Der ÖFB-Verteidiger steht zum vierten Mal hintereinander in der Startelf der "Spurs".

Kevin Danso muss mit Tottenham Hotspur am zehnten Premier-League-Spieltag eine 0:1-Niederlage gegen den FC Chelsea hinnehmen.

Obwohl Kapitän Cristian Romero wieder fit ist und auch im Kader steht, kommt Danso zum vierten Mal in Folge in der Startelf zum Zug. In Minute 60 wird der Steirer schließlich ausgetauscht.

Zu diesem Zeitpunkt führt Chelsea dank eines Treffers von Joao Pedro. Der Brasilianer ist in Minute 34 der Nutznießer eines Defensiv-Lapsus von Micky van de Ven. Der Niederländer verliert den Ball als letzter Mann an Moises Caicede, dieser bedient Pedro und der Brasilianer trifft.

Auch in der Folge bleibt Chelsea die deutlich bessere Mannschaft, trotz zahlreicher Chancen gelingt den "Blues" aber kein weiteres Tor.

Tottenham kann dies nicht bestrafen und muss Chelsea in der Tabelle nun gleichziehen lassen. Die punktegleichen Londoner Rivalen stehen mit jeweils 17 Punkten auf den Rängen drei und vier.

