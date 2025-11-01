Liverpool stoppt Negativlauf nach acht sieglosen Spielen

Am zehnten Spieltag der Premier League setzt sich der Liverpool FC an der Anfield Road mit 2:0 gegen Aston Villa durch.

Beide Teams starten engagiert in die Partie, wobei die Gäste die erste Großchance verzeichnen: Morgan Rogers trifft für Aston Villa bereits in der fünften Minute nur den Pfosten.

Die Anfangsphase gehört Emerys Truppe, die durch Matty Cash (19.) und erneut Rogers (21.) zu weiteren Möglichkeiten kommt. Liverpool findet danach besser ins Spiel und prüft den gegnerischen Tormann durch Dominik Szoboszlai (23., 33.).

Salah bringt Liverpool in Front

Kurz vor der Pause wird ein Treffer von Hugo Ekitike nach VAR-Einsatz wegen Abseits aberkannt (44.). Davon unbeeindruckt geht die Elf von Arne Slot dennoch in Führung: Mohamed Salah netzt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:0 ein (45.).

Nach dem Seitenwechsel behält Liverpool die Kontrolle. Die Hausherren drängen auf die Vorentscheidung und werden belohnt: Nach Vorlage von Alexis Mac Allister stellt Ryan Gravenberch auf 2:0 (58.).

Am Ende steht ein verdienter und souveräner 2:0-Heimsieg für den Liverpool FC, der damit eine schwächere Phase beendet und zurück auf die Champions-League-Plätze klettert. Für Aston Villa hingegen endet eine Serie von vier Siegen in Folge, wodurch die Mannschaft im Mittelfeld der Tabelle an Boden verliert.