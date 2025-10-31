NEWS

Winter-Transfer? Alaba legt sich offenbar fest

Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns in Madrid läuft im Sommer 2026 aus, aus einem vorzeitigen Abgang dürfte jedoch nichts werden.

Winter-Transfer? Alaba legt sich offenbar fest Foto: © GEPA
Die Zukunft von David Alaba bei Real Madrid dürfte sich demnächst dem Ende zuneigen.

Zuletzt wurde berichtet, dass Real Madrid ab kommenden Sommer nicht mehr mit dem ÖFB-Kapitän plane >>>

Dies rief den einen oder anderen Interessenten auf den Plan, Alaba womöglich bereits im Winter von den "Königlichen" loszueisen.

Ein Klub aus der MLS soll am Wiener dran sein >>>

Alaba lässt sich nicht verkaufen

Allerdings scheint ein Transfer in diesem Winter neuesten Berichten zufolge sehr unwahrscheinlich. Wie "DefensaCentral" und "AS" vermelden, habe sich Alaba ganz klar für einen Verbleib in Madrid ausgesprochen.

Demnach möchte sich der ÖFB-Star bei Real durchbeißen und sei nach wie vor fest davon überzeugt, seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können, insofern er fit bleibt.

Das hofft natürlich auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der seinen Kapitän natürlich mit so viel Spielpraxis wie möglich in den Beinen zu einer möglichen WM im Sommer 2026 mitnehmen möchte.

