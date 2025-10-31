Real Madrid: Diese zwei Shootingstars sollen unbedingt kommen

Real Madrid feilt am "Weißen Ballett" der Zukunft.

Obwohl die Madrilenen nach dem gewonnen "Clasico" mit sieben Punkten Vorsprung auf Erzrivale FC Barcelona von der Tabellenspitze der spanischen LaLiga lachen, bastelt man bei den "Blancos" offenbar fleißig am Starensemble der Zukunft.

Wenn es nach der spanischen "as" geht, sollen insbesondere zwei Shootingstars fester Bestandteil der Zukunftspläne der "Königlichen" sein.

Laut einem Bericht des Online-Sportmediums plant Real Madrid ab kommenden Sommer fest mit Chema Andres (20) und Nico Paz (21).

Real will "verlorene Söhne" heimholen

Beide stammen aus "La Fabrica", der berühmten Nachwuchsschmiede der Madrilenen.

Offensiv-Freigeist Paz schloss sich im Sommer 2024 für sechs Millionen Euro Ablöse Serie-A-Klub Como 1907 an, Sechser Andres wechselte im vergangenen Sommer für rund drei Millionen Euro zum VfB Stuttgart.

Während der Argentinier Paz unter Coach Cesc Fabregas aufblüht und mit vier Toren und vier Assists in neun Partien das italienische Oberhaus rockt, erspielte sich der Spanier Andres bei den Schwaben einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld.

Für beide sicherten sich die Madrilenen Rückkaufoptionen - und planen von diesen offenbar auch Gebrauch zu machen.

Wie die "as" außerdem berichtet, sollen die beiden Nachwuchstalente Joan Martinez und Thiago Pitarch vermehrt bei der ersten Mannschaft Luft schnuppern.