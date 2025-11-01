ÖFB-Talent Micheler feiert Startelf-Debüt für Bielefeld

Florian Micheler hat am elften Spieltag der 2. Deutschen Bundesliga endlich sein Startelf-Debüt für Arminia Bielefeld gegeben.

Bei einem 2:2-Remis beim SV Darmstadt kommt der 20-jährige Tiroler, der im Sommer von der TSG Hoffenheim ausgeliehen wurde, bis zur 55. Minute zum Einsatz.

Zum Zeitpunkt seiner Herausnahme liegt die Arminia nach Toren von Fraser Hornby (4.) und Isac Lidberg (33.) bzw. Noah Joel Sarenren Bazee (28.) knapp hinten. Maximilian Großer stellt schließlich noch den Bielefelder Ausgleich her (73.).

Für Micheler war es erst der vierte Saisoneinsatz überhaupt, der längste der vorhergegangen dauerte neun Minuten. Der Mittelfeldspieler lief zuletzt im Sommer für die österreichische U21-Nationalmannschaft auf.

Darmstadt bleibt damit Siebter, fünf Punkte vor dem auf Platz neun positionierten Aufsteiger aus Bielefeld.