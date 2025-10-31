NEWS

FC Barcelona kehrt erstmals ins Camp Nou zurück

Der Umbau des Mega-Stadions zieht sich - die "Blaugrana" haben nun jedoch eine Überraschung für ihre Fans parat.

FC Barcelona kehrt erstmals ins Camp Nou zurück Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Der FC Barcelona versüßt seinen Fans das Warten auf die Wiedereröffnung des Camp Nou.

Am 7. November dürfen 23.000 Fans bei einem offenen Training im seit über zwei Jahren im Umbau befindlichen Stadion zuschauen.

Einen offiziellen Termin für die schon mehrmals verschobene Rückkehr gibt es nicht, es soll Ende des Jahres soweit sein.

Dann wird es mit rund 62.500 Zuschauern nur teilfertig sein. Laut "AS" soll die volle Kapazität mit etwa 105.000 Fans Ende 2027 erreicht sein.

