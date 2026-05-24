Duell um Platz drei: Villarreal schießt Atletico ab

Achtungserfolg für den FC Villarreal!

Das "Gelbe U-Boot" schlägt in der 38. und damit letzten Runde der spanischen LaLiga Rivale Atletico Madrid im direkten Duell um Platz drei mit 5:1.

Durch den Heimerfolg springt die Elf von Trainer Marcelino auf Rang drei. Atletico beendet die Saison auf Position vier.

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Furiose Minuten vor der Pause

Nach einer halben Stunde entwickelt sich ein regelrechtes Schützenfest. Innerhalb von zehn Minuten ziehen die Gastgeber durch Tore von Parejo (30.), Perez (34.) und Mikautadze (40.) das Tempo voll an.

Pubil sorgt für den Anschluss (43.), Gueye stellt den drei-Tore-Vorsprung vor der Pause wieder her (45.).

Im zweiten Spielabschnitt erzielt Perez mit seinem zweiten Treffer den fünften und gleichzeitig letzten Treffer für Villarreal. Dem Klub gelingt damit ein echtes Ausrufezeichen in der letzten Runde.