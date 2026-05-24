Villarreal CF Villarreal CF VIL Atletico Madrid Atletico Madrid ATM
Endstand
5:1
4:1 , 1:0
  • Dani Parejo
  • Ayoze Perez
  • Georges Mikautadze
  • Pape Gueye
  • Ayoze Perez
  • Marc Pubill
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Duell um Platz drei: Villarreal schießt Atletico ab

Das "Gelbe U-Boot" gewinnt überraschend das direkte Duell absolut deutlich und holt sich so Rang drei hinter Barca und Real.

Duell um Platz drei: Villarreal schießt Atletico ab Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Achtungserfolg für den FC Villarreal!

Das "Gelbe U-Boot" schlägt in der 38. und damit letzten Runde der spanischen LaLiga Rivale Atletico Madrid im direkten Duell um Platz drei mit 5:1.

Durch den Heimerfolg springt die Elf von Trainer Marcelino auf Rang drei. Atletico beendet die Saison auf Position vier.

Die Endtabelle der spanischen LaLiga >>>

Furiose Minuten vor der Pause

Nach einer halben Stunde entwickelt sich ein regelrechtes Schützenfest. Innerhalb von zehn Minuten ziehen die Gastgeber durch Tore von Parejo (30.), Perez (34.) und Mikautadze (40.) das Tempo voll an.

Pubil sorgt für den Anschluss (43.), Gueye stellt den drei-Tore-Vorsprung vor der Pause wieder her (45.).

Im zweiten Spielabschnitt erzielt Perez mit seinem zweiten Treffer den fünften und gleichzeitig letzten Treffer für Villarreal. Dem Klub gelingt damit ein echtes Ausrufezeichen in der letzten Runde.

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