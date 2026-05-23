Emotional: Real-Teamkollegen huldigen David Alaba

Die Zeit von David Alaba bei Real Madrid geht zu Ende.

Der Vertrag des ÖFB-Stars wird nicht verlängert, am Samstag erfolgt im Rahmen des Heimspiels gegen Athletic Bilbao die offizielle Verabschiedung.

Schon davor wird Alaba in den Sozialen Medien von seinen aktuellen und ehemaligen Teamkollegen gehuldigt. Angefangen von Thibaut Courtois über Antonio Rüdiger, Raul Asencio, Eder Militao, Dani Carvajal, Jude Bellingham und Vinicius Junior bis hin zu Kylian Mbappe und sogar Toni Kroos widmen viele Wegbegleiter Alaba teils emotionale Zeilen. Nicht selten fällt das Wort "Legende".

"Ein außergewöhnlicher Spieler und ein noch besserer Mensch"

So schreibt etwa Jude Bellingham: "Verdammt, das ist schwer. Mein Nachbar im Umkleideraum und im Bus zu jedem Spiel. Wie hart es sein wird, wenn ich nach links schaue und dich dort nicht sehe, wenn ich dich auf dem Spielfeld nicht höre, wenn ich nicht jedes neue Produkt, das du in den Umkleideraum bringst, stehlen kann und wenn ich nicht jeden Tag für jedes Problem oder jeden Scherz meinen Onkel Dave dort habe. Ich habe zu viele Erinnerungen, sowohl auf als auch außerhalb des Spielfeldes, aber keine, auf die ich nicht mit Liebe zurückblicken würde."

Für Kylian Mbappe ist es "ein schwieriger Moment, dieses gemeinsame Kapitel zu schließen. Du bist ein außergewöhnlicher Spieler und ein noch besserer Mensch. Du warst ein Rivale, dann bist du einer meiner besten Teamkollegen geworden und jetzt kann ich sagen, dass du ein Freund bist, den der Fußball mir gegeben hat".

Kroos: "Zeigt, was für große Eier du hast"

Ex-Real-Teamkollege Toni Kroos schreibt:

"Alabama… Nachdem du mit Bayern alles gewonnen hattest, was es zu gewinnen gab, und du dort ohne Probleme hättest bleiben können, trotzdem die Challenge Real Madrid anzunehmen, sagt viel über deinen Ehrgeiz, deinen Mut und deinen Hunger nach mehr aus.

Ohne zu zögern die Rückennummer 4 auszuwählen – die Nummer einer der größten Legenden des Klubs – zeigt einfach, was für große Eier du hast. Und zwar zurecht! Denn du hast es allen bewiesen. Du bist ein absolutes Phänomen auf und neben dem Platz. Ich habe in meiner Karriere niemanden erlebt, der eine gesamte Kabine so verbindet und gleichzeitig alle auf dem Platz mitziehen kann. Kurz: Ein Leader. Einer, der immer mit bestem Beispiel vorangegangen ist. Wir haben zusammen gelitten, viel gelacht und noch mehr Erfolg gehabt. Es war immer ein Genuss, den Platz oder die Kabine mit dir zu teilen."

Alaba spielte 131 Mal für Real, erzielte dabei fünf Tore. Insgesamt wurden seit seinem ablösefreien Wechsel vom FC Bayern elf Titel errungen: Zwei spanische Meistertitel, eine Copa del Rey, zweimal der Supercup auf nationaler Ebene; zweimal die Champions League, zweimal die Klub-Weltmeisterschaft (nach altem Format) und zweimal der europäische Supercup.

So wird David Alaba von seinen Teamkollegen gehuldigt: