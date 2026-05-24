Heftige Fan-Ausschreitungen vor Turin-Derby!

In Turin kam es vor dem Derby zu Tumulten!

Am letzten Spieltag der italienischen Serie A treffen der FC Turin und Juventus im Derby della Mole aufeinander. Das Duell konnte jedoch aufgrund von Fan-Ausschreitungen erst mit einer Stunde Verspätung angepfiffen werden.

Vor dem Spielbeginn kam es zu Auseinandersetzungen. Laut der "Gazzetta dello Sport" sollen dabei mehrere Personen verletzt worden sein. Eine davon sogar schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich.

Die Fans von Juventus baten daraufhin Kapitän Manuel Locatelli, dass die Mannschaft nicht spielen soll. Mittlerweile läuft die Partie allerdings.

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