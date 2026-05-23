Real Madrid Real Madrid RMA Athletic Bilbao Athletic Bilbao BIL
Endstand
4:2
2:1 , 2:1
  • Gorka Guruzeta
  • Urko Iruretagoiena Lertxundi
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Alaba verabschiedet sich mit Sieg von Real Madrid

Der Österreicher stand in seinem letzten Auftritt für die "Königlichen" in der Startelf. Der FC Barcelona verliert unterdessen beim FC Valencia.

Alaba verabschiedet sich mit Sieg von Real Madrid Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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David Alaba feiert in seinem letzten Spiel im Trikot von Real Madrid einen Sieg.

Die "Königlichen" gewinnen am 38. und letzten Spieltag der spanischen LaLiga zuhause mit 4:2 gegen Athletic Bilbao.

Dabei sorgt Gonzalo Garcia in der 12. Minute für die frühe Führung der Madrilenen. Jude Bellingham stellt noch in der ersten Hälfte 2:0 (41.). Allerdings trifft auch Bilbao noch in der ersten Hälfte. Gorka Guruzeta besorgt den Anschlusstreffer (45+1.).

Die Hoffnung hält bei den Basken nicht lange, denn Kylian Mbappe besorgt in der 51. Minute das 3:1. Brahim Diaz besorgt kurz vor Ende des Spiel für die endgültige Entscheidung (89.). Urko Izeta in der Nachspielzeit noch für Bilbao (90+1.).

Alaba stand in seinem Abschiedsspiel in der Startelf und wurde in der 70. Minute ausgewechselt.

Lewandowski mit Abschiedstor bei Barça-Niederlage

Der spanische Meister der FC Barcelona verabschiedet sich hingegen mit einer Niederlage aus der Saison.

Die Katalanen verlieren beim FC Valencia mit 1:3. Robert Lewandowski (61.) besorgt in seinem letzten Spiel im Trikot der "Blaugrana" zwar die Führung, aber Javi Guerra (66.), Luis Rioja (71.) und Guido Rodriguez (90+7.) können die Partie drehen.

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