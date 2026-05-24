Como in der Königsklasse! Milan verspielt CL-Teilnahme

Die AC Milan hat in der 38. und letzten Runde der Serie A die Teilnahme an der UEFA Champions League nächste Saison verspielt.

Die "Rossoneri", die auf Rang drei in den Spieltag gegangen sind, verlieren gegen Nachzügler Cagliari Calcio mit 1:2. Und das, obwohl Alexis Saelemaekers die Gastgeber früh in Führung bringt (2.).

Doch die Gäste verstecken sich nicht und kommen bereits in der 20 Minute durch einen Abstauber von Gennaro Borrelli zum Ausgleich.

Die Entscheidung fällt nach knapp einer Stunde: Juan Rodriguez ist nach einem Freistoß zur Stelle und dreht das Spiel (57.). Die "Rossoneri" drohen mit der Niederlage sogar noch auf Rang sechs abzurutschen.

Zwei Jahre nach Aufstieg: Como spielt kommende Saison Königsklasse

Den Patzer Milans nutzt Como 1907. Zwei Jahre nach dem Serie-A-Aufstieg fixiert das Team von Cesc Fabregas die Teilnahme an der Königsklasse mit einem 4:1-Auswärtssieg bei US Cremonese.

Jesus Rodriguez Caraballo (36.) und Anastasios Douvikas (51.) bringen die Gäste mit zwei Toren in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Federico Bonazzoli vom Punkt (55.) kassieren gleich drei Cremonese-Akteure Rot - Alberto Grassi muss vom Platz, Milan Djuric und David Okereke sehen auf der Bank den roten Karton (71.).

In Überzahl macht Lucas Da Cunha mit einem Doppelpack in der Schlussphase (74./E., 81.) alles klar. Die Gastgeber steigen damit aus der Serie A ab - allerdings hätte auch ein Sieg nichts genutzt, da Lecce gegen Genua gewinnt.

Milan droht Rückfall auf Rang sechs

Auch die AS Roma nutzt die Niederlage von den "Rossoneri": Mit einem 2:0-Sieg bei Absteiger Hellas Verona rücken die "Giallorossi" noch auf Rang drei vor. Donyel Malen (56.) und Stephan El Shaarawy (90.+3) treffen für die Roma.

Sollte Juventus im Derby della Mole gegen den FC Torino gewinnen, würde die AC Milan auch noch von der "Alten Dame" in der Liga überholt werden. Das Spiel ist aufgrund von Fan-Ausschreitungen aber verspätet angepfiffen worden.

Heftige Fan-Ausschreitungen vor Turin-Derby! >>>