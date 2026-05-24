Nach 14 Jahren! Deportivo La Coruña zurück in LaLiga

Deportivo La Coruña hat sich in der vorletzten Runde als zweite Mannschaft nach Santander die Rückkehr in die höchste spanische Fußball-Liga gesichert.

Die Galicier gewannen am 41. Spieltag 2:0 bei Valladolid und sind nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen. La Coruña, 2004 Halbfinalist der Champions League, spielte vor 14 Jahren zuletzt in der höchsten Liga.

Der dritte Aufsteiger wird in Play-offs ermittelt.

Cup-Sensation

In Portugal gewann mit Torreense erstmals ein Zweitligist den Cup. Der mögliche Aufsteiger setzte sich im Finale gegen Sporting Lissabon mit 2:1 nach Verlängerung durch (Alle Infos >>>).

In der Schweiz hingegen holte sich Erstligist FC St. Gallen mit einem 3:0 gegen den Zweitligisten Stade Lausanne-Ouchy zum zweiten Mal in der 147-jährigen Klubgeschichte den Cupsieg.