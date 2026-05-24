Emotionaler Guardiola-Abschied bei Manchester City

Pep Guardiola kämpfte am Spielfeldrand gegen die Tränen, als er am Sonntag seine zehnjährige Ära bei Manchester City beendete.

Sein letztes Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Aston Villa. Es war ein Tag voller Emotionen, an dem er sich von den Fans verabschiedete, denen er ein Jahrzehnt voller Freude und Dominanz im englischen Fußball beschert hatte.

"Ich hätte mir nie die Menge an Liebe vorstellen können, die ich hier gefunden habe", sagte Guardiola, der inmitten des Spielfelds im Etihad Stadium stand und die Menge ansprach. "Es ist eine unglaubliche, immense Ehre, euer Trainer zu sein, 10 Jahre hier zu sein."

Abschied von Idolen und dem Meistertrainer

Die Tränen kamen lange vor dem Schlusspfiff. Guardiola liefen die Tränen übers Gesicht, als er sich die Augen rieb, während zwei seiner treuesten Weggefährten, Bernardo Silva und John Stones, ebenfalls Abschied nahmen und bei ihrer Auswechslung in der zweiten Halbzeit eine Ehrenformation erhielten.

Dann war er an der Reihe, seine eigene Ehrenformation zu erhalten. "Das ist der Mann, der alles verändert hat", sagte der Stadionsprecher, als Guardiola in Khaki-Hosen und einem cremefarbenen T-Shirt auf das Feld lief und von den Fans frenetisch gefeiert wurde.

"Noch 10 Jahre", skandierten sie, was Guardiola dazu veranlasste, kopfschüttelnd zu reagieren.

Nach 17 großen Titeln und unzähligen Rekorden bestätigte er am Freitag, dass er nicht mehr mehr leisten könne. Nachdem er City zum dominantesten Premier-League-Team seiner Generation und erstmals zum Champions-League-Sieger gemacht hatte, sagte er, es sei der richtige Zeitpunkt, die Zügel weiterzugeben.

Guardiola's Tag

Der ehemalige Chelsea-Trainer Enzo Maresca, der letztes Jahr die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen hat, gilt als Favorit auf die Nachfolge, eine Ankündigung könnte noch diese Woche erfolgen.

Aber das ist für einen anderen Tag. Dieser Tag gehörte Guardiola und der Gelegenheit für die Anhänger, ihre Wertschätzung zu zeigen.

"Er bedeutet mir und diesem Verein alles. Was er für den Klub geleistet hat, ist absolut brillant", sagte City-Fan Fred Taylor (82) gegenüber der Nachrichtenagentur. "Ich kann mir keinen anderen Trainer vorstellen, der das in den 10 Jahren, die er hier war, geleistet hat."

Guardiola kam im Sommer 2016 zu City und führte das Team in den Besitz von Abu Dhabi zu sechs Premier-League-Titeln und 2023 zum ersten Champions-League-Sieg.

"Das ist es, was wir uns immer gewünscht haben ... das hatten wir noch nie erreicht", sagte Taylor. "Das war wahrscheinlich der Höhepunkt seiner Amtszeit."

Guardiolas Trophäenschrank beinhaltet in dieser Saison das nationale Double aus dem englischen Ligapokal und dem FA Cup. Er führte City 2023 zum Triple, gewann die Premier League, die Champions League und den FA Cup – und zog damit mit Manchester Uniteds Leistung von 1999, mehr als 20 Jahre zuvor, gleich.

Erster mit 100 Punkten

Es gab weitere Meilensteine. City wurde 2018 das erste Team, das vier englische Ligen in Folge gewann, und das erste, das in einer Saison 100 Punkte sammelte. Im folgenden Jahr war City das erste Team, das das heimische Triple aus Liga, FA Cup und Ligapokal in derselben Saison gewann.

Mehr als nur Trophäen: Guardiola hat eine Verbindung zu den City-Fans aufgebaut. Er bat sie am Sonntag, ihn zu umarmen, wenn sie ihn in Zukunft sehen, und sagte: "Ich werde es brauchen."

"Es ist schwer zu beschreiben, man kennt jemanden nicht wirklich, aber man fühlt sich, als würde man ihn kennen", sagte City-Fan Richard Wilbourn. "Als ich die Nachricht (dass er geht) hörte, wurde ich etwas emotional. Was er für den Verein getan hat, ist absolut unwirklich, und es ist etwas, das wir in unserem Leben noch nie gesehen haben."

"Als ich aufwuchs, von Mitte 20 bis Mitte 30, war er ein wichtiger Teil meines Lebens."

City hat Guardiola geehrt, indem es seine neu entwickelte Nordtribüne nach ihm benannt hat. Er wird auch eine Rolle als globaler Botschafter übernehmen.

"Ich bin traurig, dass er geht, aber ich denke, er geht zur richtigen Zeit", sagte Taylor. "Er hat alles erreicht und kann bei diesem Verein nicht mehr weiter gehen, aber ich glaube, er hat das brillant gemacht und ich wünsche ihm alles Gute."