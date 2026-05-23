Affengrubers Elche gelingt Klassenerhalt mit Remis in Girona

Elche CF hat am letzten Spieltag den Klassenerhalt in La Liga geschafft.

Das Team von ÖFB-Teamspieler David Affengruber holt im direkten Duell beim FC Girona auswärts ein 1:1. Die "Blanquivermells" hätten einen Sieg gebraucht, um den Abstieg abzuwenden.

Aufsteiger Elche schafft Klassenerhalt

In einer zähen ersten Halbzeit ist Girona das spielbestimmende Team, ohne jedoch zwingend zu werden. Die Gäste gehen dagegen mit der ersten guten Möglichkeit in Führung: Nach einem langen Freistoß bringt Alvaro Rodriguez nach Kopf-Vorlage von Youngster Buba Sangare zur Führung (39.).

Doch Girona meldet sich direkt nach Wiederanpfiff zurück im Abstiegskampf: Nachdem sich Affengruber für ein Foul die Gelbe Karte abholt, kann Elche-Keeper Dituro den anschließenden Freistoßaufsetzer von Ounahi nur abprallen lassen, Arnau Martinez schaltet am schnellsten und trifft zum Ausgleich (48.).

Elche konzentriert sich in der Schlussphase nur noch aufs Verteidigen, Thomas Lemar findet die beste Chance für Girona vor, um den Abstieg zu verhindern, trifft aber nur die Latte (80.) - am Ende hält das Gäste-Bollwerk fest.

Auch Mallorca steigt ab

Neben Real Oviedo und Girona muss auch RCD Mallorca in die Segunda Division absteigen. Die "Bermellones" gewinnen gegen den Tabellenletzten aus Oviedo zwar mit 3:0, während Osasuna im indirekten Duell bei Getafe verliert.

Die bessere Tordifferenz von den "Rojillos" ist letztendlich entscheidend - Mallorca fehlen vier Treffer auf den Ligaverbleib.

Der letzte verbleibende Europacup-Platz geht indes an Getafe. Durch den Sieg über Osasuna fixieren die "Azulones" Rang sieben und spielen kommende Saison in der Conference League.