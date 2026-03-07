Barca fährt knappen Sieg bei Athletic Bilbao ein

Der FC Barcelona hat den Vier-Punkte-Vorsprung auf Real Madrid wieder hergestellt.

Das Team von Hansi Flick kommt bei Athletic Bilbao zu einem knappen 1:0-Sieg. Das Goldtor für die "Blaugrana" erzielt Lamine Yamal.

Dabei sind die Hausherren über weite Strecken sogar das bessere Team: Joao Cancelo trifft nach wenigen Sekunden beinahe ins eigene Tor (1.), in der Schlussphase trifft Iñaki Williams erst aus Abseitsposition, wenige Sekunden fahren gleich mehrere Mitspieler an einem Stanglpass von Navarro am Ball vorbei (43.).

Das sollte sich rächen: Nachdem der eingewechselte Sancet erst noch an Joan Garcia scheitert (58.), bringt Yamal die Gäste in Führung. Diese sollte der Tabellenführer anschließend auch über die Zeit bringen.

In der Tabelle liegt der FC Barcelona nun wieder vier Zähler vor Real Madrid, das bereits gestern einen Last-Minute-Sieg bei Celta Vigo geholt hat (zum Spielbericht>>>). Atletico Madrid gewinnt indes gegen Real Sociedad mit 3:2 (zum Spielbericht>>>).