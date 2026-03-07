Juventus Turin wird der Favoriten-Rolle gerecht

In der 28. Runde der italienischen Serie A besiegt Juventus Turin zu Hause Pisa SC mit 3:0.

In der ersten Halbzeit kann sich Pisa erfolgreich gegen die "Alte Dame" wehren, doch in der zweiten Hälfte spielt Juventus groß auf.

In der 54. Spielminute trifft Andrea Cambiaso nach Flanke von Kenan Yildiz per Kopf zur 1:0-Führung. Elf Minuten später erzielt Kephren Thuram das 2:0 (65.). Der Franzose drückt einen Abpraller nach einem Schuss von Manuel Locatelli über die Linie.

In der 75. Spielminute trifft Kenan Yildiz zum 3:0. Der Türke trifft nach Vorarbeit von Francisco Conceição.

Como mit Auswärts-Sieg, Atalanta und Udinese teilen sich die Punkte

In den beiden anderen Samstags-Spielen gewinnt Como 1907 auswärts mit 2:1 gegen Cagliari Calcio. Martin Baturina bringt Como in der 14. Minute nach Vorarbeit von Lucas Da Cunha mit 1:0 in Führung ehe Inter-Leihgabe Sebastiano Esposito in der 65. Minute den Ausgleich erzielt.

In der 76. Minute stellt Lucas Da Cunha mit seinem 3. Saisontor den 2:1-Endstand her.

Zwischen Atalanta Bergamo und Udinese Calcio gibt es eine Punkteteilung. Thomas Kristensen (39.) und Keinan Davis (55.) bringen die Gäste aus Udine mit 2:0 in Front.

Gianluca Scamacca erzielt einen Doppelpack per Kopf und rettet Atalanta einen Punkt (75.,79.).

Como rückt Dank des Siegs vorerst auf den 4. Platz mit nur einen Punkt Vorsprung auf Juventus auf Platz sechs. Atalanta belegt Platz sieben und hält bei 46 Punkten.