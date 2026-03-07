In Überzahl: Glanzloser Dortmund-Sieg in Köln

Borussia Dortmund fährt am 25. Spieltag der Deutschen Bundesliga einen Auswärtssieg beim 1. FC Köln ein. Mit Marcel Sabitzer, der durchspielt, gewinnt der BVB mit 2:0. Glänzen können die Borussen jedoch nicht.

Köln macht in der Anfangsphase das Spiel, das Tor fällt jedoch auf der anderen Seite: Ein geklärter Eckball wird von Maxi Beier noch einmal scharf gemacht, Serhou Guirassy schaltet am schnellsten und trifft zur frühen BVB-Führung (16.).

Simpson-Pusey fliegt mit brutalem Foul vom Platz

In der Folge flacht das Spiel etwas ab. Dortmund zieht sich zurück und wartet auf Fehler der Gastgeber, den Kölner tun sich gegen den tief stehenden Gegner schwer.

Zu allem Überfluss schwächt sich der "Effzeh" kurz vor der Pause auch noch selbst: Jahmai Simpson-Pusey kommt mit offener Sohle gegen Beier klar zu spät und trifft den BVB-Angreifer an der Achillessehne.

Schiedsrichter Daniel Siebert nimmt nach VAR-Studium die Gelbe Karte zurück und schickt den englischen U20-Teamspieler mit glatt Rot vom Platz (45.+1).

Kölner Anschlusstreffer kommt zu spät

Nach dem Seitenwechsel beginnen beide Teams verhalten, Jakub Kaminski hat zehn Minuten nach Wiederanpfiff die große Ausgleichschance, scheitert aber an Gregor Kobel.

Kurz darauf entscheiden die Dortmunder das Spiel in Überzahl: Beier und Julian Brandt kombinieren sich per Doppelpass durch den Strafraum, der Vorlagengeber zum 1:0 vollendet mit einem Schuss ins lange Eck (60.).

Kurz darauf muss erneut der VAR eingreifen: Cenk Özkacar begeht gegen Fabio Silva vermeintlich ein Foul im Strafraum, Schiedsrichter Sieber nimmt diesen nach Prüfung der Szene am Monitor jedoch wieder zurück (67.).

Köln macht das Spiel noch einmal spannend

In der Schlussphase kommt Köln doch noch einmal heran: Nachdem das Spiel rund 20 Minuten vor sich hinplätschert, dringt Kaminski in den Strafraum ein, sein Schuss wird unhaltbar für Kobel abgefälscht (88.).

Glück haben die Schwarz-Gelben in der Schlussphase, als ein vermeintliches Handspiel von Yan Couto im Strafraum nicht vom VAR überprüft wird. Die Dortmunder bringen den knappen Sieg über die Zeit und halten den Vorsprung auf die TSG Hoffenheim weiterhin bei sechs Punkten.

Die Kölner bleiben mit zwei Punkten Abstand auf Werder Bremen und einen Relegationsplatz auf Platz 13.