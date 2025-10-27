-
Zwarakonferenz (EP126) - Kommt jetzt die beste 2. Liga aller Zeiten?Zwarakonferenz
-
Brutaler Hype um das schwarze Austria-TrikotAnsakonferenz
-
Gartler statt Held - der richtige Zeitpunkt?Ansakonferenz
-
Das Kryptonit der BundesligistenAnsakonferenz
-
I schau a #LigaZWA - Die Highlightshow (EP 11)Fußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Torparade - Alle Tore der 11.Runde in der ADMIRAL 2.LigaFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Amstetten erkämpft sich Last-Minute-Ausgleich gegen den FACFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SKU Amstetten - FAC WienFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Lustenau bezwingt neun Jung-Rapidler in letzter SekundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Rapid Wien II - SC Austria LustenauFußball - ADMIRAL 2. Liga
NEWS
Real-Kapitän fällt wohl für 2025 aus
Daniel Carvajal muss am rechten Knie operiert werden.
Neben dem derzeit an einer Wadenmuskelzerrung laborierenden David Alaba fällt bei Real Madrid nun auch Kapitän Dani Carvajal aus.
Der 33-jährige Rechtsverteidiger muss sich wegen eines Gelenkproblems im rechten Knie einer Arthroskopie unterziehen, er droht bis Jänner auszufallen.
Er hatte sich erst im Sommer nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft. Die Nachricht kommt am Tag nach dem dramatischen 2:1-Sieg Reals im "Clasico" gegen Barcelona, in dem Carvajal 19 Minuten spielte.