Kabinen-Krach bei Real! Mittelfeldspieler vor sofortigem Aus

Bei Real Madrid sorgt ein heftiger interner Streit für Aufsehen. Mittelfeldspieler Dani Ceballos soll sich laut "Marca" endgültig mit Trainer Alvaro Arbeloa überworfen haben.

Auslöser war demnach ein Vier-Augen-Gespräch, das völlig eskalierte. In der Folge informierte Ceballos sogar seine Teamkollegen in der Kabine darüber, dass er keinen Kontakt mehr zum Coach wünsche.

Komplette Ausbootung droht

Die Konsequenzen sind drastisch: Laut Bericht wird Ceballos bis Saisonende nicht einmal mehr in den Kader berufen.

Schon zuletzt war der 29-Jährige außen vor. Nach seiner Rückkehr von einer Wadenverletzung saß er mehrfach über 90 Minuten auf der Bank, ehe er zuletzt komplett aus dem Aufgebot gestrichen wurde.

Abschied im Sommer fix eingeplant

Obwohl Ceballos' Vertrag noch bis 2027 läuft, steht die Trennung offenbar fest. Sowohl Spieler als auch Verein sehen demnach einen Wechsel im Sommer als beste Lösung.

Nach insgesamt 214 Pflichtspielen für die "Königlichen" endet damit wohl Ceballos' lange, aber oft von der Reservistenrolle geprägte Zeit in Madrid.

Wohin es den Spanier ziehen könnte, ist noch offen. Interesse soll es unter anderem von Olympique Marseille, Ajax Amsterdam sowie seinem Ex-Klub Real Betis geben.