Holstein Kiel Holstein Kiel HOK Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig EBS
Endstand
2:0
1:0 , 1:0
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Schwab fixiert mit Kiel den Klassenerhalt

Dank eines Sieges gegen Braunschweig sind die Störche bereits zwei Spieltage vor dem Saison-Ende definitiv gesichert.

Schwab fixiert mit Kiel den Klassenerhalt Foto: © GETTY
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Holstein Kiel feiert am 32. Spieltag der 2. Bundesliga einen 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig und fixiert damit den Klassenerhalt.

Kiel ist das effizientere Team und bestraft die schwache Chancenverwertung der Gäste. Mann des Spiels ist Phil Harres: Er markiert nach Zuspiel von Jonas Therkelsen in der 31. Minute die Führung. Kurz vor Schluss entscheidet nach Vorlage von Alexander Bernhardsson die Partie (87.).

Braunschweig hingegen verbucht elf Schüsse, prüft Torwart Timon Weiner aber nur einmal.

ÖFB-Legionär Stefan Schwab kam in der 65. Minute für den gelbverwarnten Ugoh und hilft mit, den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Somit bejubelt Kiel drei immens wichtige Zähler, während Braunschweig mit leeren Händen abreist und auf Rang 14 weiterhin gegen den Abstieg kämpft.

In den Parallelspielen trennen sich Bielefeld und Bochum 1:1, Dresden schlägt Kaiserslautern 1:0 und macht ebenfalls einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib.

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