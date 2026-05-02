Ipswich fixiert Premier-League-Aufstieg, Ballo muss ins Playoff

Ipswich Town schafft den direkten Wiederaufstieg in die Premier League.

Der englische Traditionsklub, 1962 Meister und 1981 UEFA-Cup-Sieger, behält am letzten Spieltag der EFL Championship die Nerven und erfüllt seine Pflicht mit einem 3:0-Heimsieg gegen QPR.

Im Heimspiel gegen die Queens Park Rangers war Ipswich zum Siegen verdammt, da Verfolger Millwall FC nur einen Punkt Rückstand auf Platz zwei hatte. Doch die Hausherren sorgen früh für klare Verhältnisse.

Frühe Tore ebnen den Weg

Bereits in der Anfangsphase legt Ipswich den Grundstein für den Erfolg. George Hirst trifft in der 3. Minute zur Führung, nur wenig später erhöht Jaden Philogene-Bidace auf 2:0 (9.).

Mit diesem Blitzstart nimmt Ipswich dem Spiel früh die Spannung und kontrolliert in weiterer Folge das Geschehen. In der Schlussphase setzt Kasey McAteer mit dem Treffer zum 3:0 (85.) den Schlusspunkt unter eine souveräne Vorstellung.

Ballo und Millwall müssen in die Playoffs

Für Millwall FC und ÖFB-Legionär Thierno Ballo reicht es trotz eines 2:0-Heimsiegs gegen Oxford United nicht mehr für den direkten Aufstieg.

Ballo steht bis zur 62. Minute auf dem Platz und sieht Gelb.

Die Londoner bleiben auf Rang drei und müssen nun den Umweg über die Playoffs nehmen, in denen der letzte Startplatz für die Premier League ausgespielt wird.

In den Playoffs trifft Millwall zunächst auf den sechstplatzierten Hull City. Das andere Playoff-Halbfinale bestreiten der FC Southampton (4.) und der FC Middlesbrough (5.).

Punkteteilung zwischen Schmid und Klarer

Der FC Portsmouth und Birmingham City trennen sich am letzten Spieltag mit 1:1. Während Birmingham-Kapitän Christoph Klarer durchspielt, sitzt Nicolas Schmid bei Portsmouth auf der Bank.

Der 29-jährige Keeper stand in dieser Saison in 34 von 46 möglichen Spielen zwischen den Pfosten und schließt die Saison mit Portsmouth auf Platz 18 ab.

Klarer machte 43 Ligaspiele in dieser Saison und erzielte dabei drei Tore. Birmingham City beendet die Spielzeit als Zehnter.