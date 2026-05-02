Drittes La-Liga-Team fix in der Champions League

Der FC Villarreal löst das Ticket für die Champions-League-Saison 2026/27!

Mit einem 5:1-Heimsieg über Levante darf das "Gelbe U-Boot" über die fünfte Teilnahme an der "Königsklasse" jubeln.

Dabei sorgt der georgische Nationalspieler Georges Mikautadze für einen Doppelpack.

Champions-League-Saison 2025/26 enttäuschend

Für Villarreal folgt daher die zweite CL-Saison in Folge. Die laufende Spielzeit in der Champions League endete allerdings nach nur einem Punkt in der Ligaphase enttäuschend am vorletzten Platz.

Erst vor vier Jahren gelang Villarreal aber nach Erfolgen über Juventus Turin und Bayern München der Sprung ins Halbfinale.

Barcelona könnte indes bereits an diesem Wochenende mit einem Auswärtssieg bei Osasuna (Samstag ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) und einem weiteren Real-Patzer gegen Espanyol (Sonntag ab 21:00 im LIVE-Ticker) die Meisterschaft fixieren.