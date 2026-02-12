NEWS

Wohl fünf Angebote: Was bringt die Zukunft für Lewandowski?

Der Stürmer könnte die Katalanen im Sommer verlassen, erste konkrete Anfragen soll es auch schon geben. Doch auch ein Verbleib ist weiter möglich.

Wohl fünf Angebote: Was bringt die Zukunft für Lewandowski? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit dieser Saison ist Robert Lewandowksi unter Cheftrainer Hansi Flick beim FC Barcelona nicht mehr unumstritten!

Immer häufiger muss der mittlerweile 37-Jährige mit der Rolle als Joker vorliebnehmen. In 28 Pflichtspielen bringt es der Pole trotzdem auf 13 Saisontore.

Mit der geringeren Einsatzzeit ist der Superstar aber nicht wirklich zufrieden. Weil sein Vertrag zudem im Sommer endet, ist seine Zukunft ungewiss. Laut der "Mundo Deportivo" ist frühestens nach den Präsidentschaftswahlen am 15. März mit einer Entscheidung zu rechnen.

Abgang oder Verlängerung?

In dem Bericht heißt es zudem, dass der Stürmer fünf Anfragen vorliegen habe. Konkret handelt es sich dabei um Chicago Fire aus der MLS, Atletico Madrid, AC Mailand, Fenerbahce und ein Klub aus der Saudi-Pro-League.

Doch auch eine Verlängerung zu geringeren Bezügen sei weiterhin ein Thema.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Wird dieser Real-Star gemobbt?

Wird dieser Real-Star gemobbt?

La Liga
8
Barcelona-Kapitän spricht offen über Depressionen

Barcelona-Kapitän spricht offen über Depressionen

La Liga
Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Deutsche Bundesliga
1
Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Serie A
10
Offiziell! Real Madrid gibt Super-League-Projekt auf

Offiziell! Real Madrid gibt Super-League-Projekt auf

La Liga
Kaum Spielzeit: Beschwerte sich Alaba beim Real-Coach?

Kaum Spielzeit: Beschwerte sich Alaba beim Real-Coach?

La Liga
14
Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

International

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Robert Lewandowski FC Barcelona Hansi Flick Transfermarkt Gerüchteküche