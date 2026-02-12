Wohl fünf Angebote: Was bringt die Zukunft für Lewandowski?

Seit dieser Saison ist Robert Lewandowksi unter Cheftrainer Hansi Flick beim FC Barcelona nicht mehr unumstritten!

Immer häufiger muss der mittlerweile 37-Jährige mit der Rolle als Joker vorliebnehmen. In 28 Pflichtspielen bringt es der Pole trotzdem auf 13 Saisontore.

Mit der geringeren Einsatzzeit ist der Superstar aber nicht wirklich zufrieden. Weil sein Vertrag zudem im Sommer endet, ist seine Zukunft ungewiss. Laut der "Mundo Deportivo" ist frühestens nach den Präsidentschaftswahlen am 15. März mit einer Entscheidung zu rechnen.

Abgang oder Verlängerung?

In dem Bericht heißt es zudem, dass der Stürmer fünf Anfragen vorliegen habe. Konkret handelt es sich dabei um Chicago Fire aus der MLS, Atletico Madrid, AC Mailand, Fenerbahce und ein Klub aus der Saudi-Pro-League.

Doch auch eine Verlängerung zu geringeren Bezügen sei weiterhin ein Thema.