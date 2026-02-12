NEWS

Wird dieser Real-Star gemobbt?

Der Entdecker des Real-Stars erhebt Mobbingvorwürfe. Innerhalb der Mannschaft ortet er diese.

Gibt es Mobbing bei Real Madrid?

Ex-Fenerbahce Scoutingchef Serhat Pekmeczi glaubt zumindest daran, er gilt als der Entdecker von Real-Star Arda Güler. "Arda Güler wird gemobbt", meint Pekmeczi gegenüber "Sports Digitale".

Mobbing durch etablierte Stars?

Aktuell kommt der 20-Jährige bei Real regelmäßig zum Zug, leicht habe er es dort aber nicht. "Er hat sich nicht bei mir beschwert, aber er wusste, dass dies passieren würde. Ich habe ihm gesagt, er solle Geduld haben", so der Ex-Scout von Fenerbahce.

Etablierte Stars würden sich gegen Güler stellen, behauptet Pekmezci. "Die Schikanen kamen von den Spielern. Es gibt dort eine Gruppe, die Arda nicht akzeptieren kann. Leider handelt es sich dabei um Spieler mit einem sehr ausgeprägten Ego", meint er.

