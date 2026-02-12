Zuletzt bei Chelsea: Trauner-Klub mit prominentem Neuzugang

Überraschung in Rotterdam!

Feynoord sichert sich die Dienste von Rahem Sterling. Der Flügelspieler unterschreibt beim Klub von ÖFB-Verteidiger Gernot Trauner einen Vertrag bis Saisonende.

Der 31-Jährige kommt ablösefrei, weil sein Vertrag beim FC Chelsea vor kurzem aufgelöst wurde. Bei den "Blues" spielte der 82-fache englische Nationalspieler zuletzt keine Rolle mehr.

Vor allem Trainer Robin van Persie soll den Offensivspieler überzeugt haben. Sterling kickte in seiner Karriere neben dem FC Chelsea in England auch für den FC Arsenal, Manchester City und Liverpool.