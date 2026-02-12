Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Seit 2022 läuft Valentino Lazaro für den FC Torino auf. Nach vier Jahren endet im Sommer der Vertrag des ÖFB-Legionärs beim Serie-A-Klub.

Eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Wie "Toro News" berichtet, deute aktuell wenig darauf hin, dass der 36-fache ÖFB-Nationalspieler noch länger beim Klub bleibe.

Regelmäßiger Starter

Aktuell steht der Österreicher regelmäßig in der Startelf. Dennoch denke man über eine Verjüngung auf der Position des 29-Jährigen nach.

"Toro.it" berichtet darüber, dass der Klub sich in den kommenden Wochen mit Lazaro unterhalten werde. Das Medium zeigt sich bezüglich einer Ausdehnung des Kontrakts aber auch eher pessimistisch.

Mit starken Leistungen könnte Lazaro allerdings noch Argumente sammeln oder auch interessierte Klubs anlocken. Als ablösefreier Spieler dürfte es das eine oder andere Angebot für den Sommer geben.