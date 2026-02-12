NEWS

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen?

Der ÖFB-Kicker hat in Turin nur noch bis Sommer einen Vertrag. Endet dann seine Zeit dort?

Valentino Lazaro: Muss er im Sommer Torino verlassen? Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit 2022 läuft Valentino Lazaro für den FC Torino auf. Nach vier Jahren endet im Sommer der Vertrag des ÖFB-Legionärs beim Serie-A-Klub.

Eine Verlängerung ist derzeit nicht in Sicht. Wie "Toro News" berichtet, deute aktuell wenig darauf hin, dass der 36-fache ÖFB-Nationalspieler noch länger beim Klub bleibe.

Regelmäßiger Starter

Aktuell steht der Österreicher regelmäßig in der Startelf. Dennoch denke man über eine Verjüngung auf der Position des 29-Jährigen nach.

"Toro.it" berichtet darüber, dass der Klub sich in den kommenden Wochen mit Lazaro unterhalten werde. Das Medium zeigt sich bezüglich einer Ausdehnung des Kontrakts aber auch eher pessimistisch.

Mit starken Leistungen könnte Lazaro allerdings noch Argumente sammeln oder auch interessierte Klubs anlocken. Als ablösefreier Spieler dürfte es das eine oder andere Angebot für den Sommer geben.

Mehr zum Thema

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Englischer EL-Starter vollzieht dritten Trainerwechsel der Saison

Premier League
3
Fix! Valon Berisha verlässt den LASK

Fix! Valon Berisha verlässt den LASK

International
2
Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

Nach Bayern-Pleite: Leipzig-Coach mit scharfer Schiri-Kritik

International
4
ÖFB-Gegner Lionel Messi verletzt - Testspiel verschoben

ÖFB-Gegner Lionel Messi verletzt - Testspiel verschoben

International
Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Rapid: Kommt es noch zu einem Abgang in der Offensive?

Bundesliga
27
Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Sturm-Talent begehrt - Kanada-Youngster Thema in Graz?

Bundesliga
30
Nach sechs Jahren! Bayern beendet "Pokal-Krise" gegen Leipzig

Nach sechs Jahren! Bayern beendet "Pokal-Krise" gegen Leipzig

International
16

Kommentare

Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Gerüchteküche Transfermarkt FC Torino Valentino Lazaro