Offiziell! Real Madrid gibt Super-League-Projekt auf

Der Aufschrei war groß, als im April 2021 mehrere Topklubs das Einführen einer eigenen Super League unabhängig von der UEFA verkündeten.

Das Projekt, welches von Real-Präsident Florentino Perez angetrieben wurde, dürfte jetzt endgültig Geschichte sein. Erst vor Kurzem verließ der FC Barcelona die Super League >>>

Jetzt folgt Real Madrid. Nach monatelangen Gesprächen geben die UEFA, die European Football Clubs (EFC) und Real Madrid CF bekannt, dass sie eine Grundsatzeinigung zum Wohle des europäischen Vereinsfußballs erzielt haben

Dient Beilegung des Rechtsstreits

Das Prinzip der sportlichen Leistung werde akzeptiert, heißt es. In der Super League war ursprünglich von Fixstartern die Rede, welche sich nicht über die Ligen qualifizieren müssten.

"Diese Grundsatzeinigung dient nach der Umsetzung einer endgültigen Vereinbarung auch der Beilegung ihrer Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Europäischen Super League", heißt es weiter.