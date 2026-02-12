Verbleib in Augsburg? So denkt Gregoritsch über seine Zukunft

Michael Gregoritsch ist zurück beim FC Augsburg. In seinen ersten fünf Spielen gelangen ihm direkt zwei Treffer. Beim 2:1-Heimsieg gegen St. Pauli traf der Stürmer doppelt.

Seine Zukunft in Augsburg ist allerdings offen. Der 31-Jährige kam im Winter zunächst nur Leihbasis von Bröndby IF zurück nach Deutschland. Sein neuer Klub besitzt aber eine Kaufoption.

Kennt Verein und Stadt

Geht es nach dem ÖFB-Teamstürmer, möchte er auch in der kommenden Saison das Trikot des FCA tragen: "Auf jeden Fall. Ich bin mit dem Bewusstsein zurückgekehrt, dass ich länger bleiben könnte. Ich kenne Verein und Stadt, die Eingliederung war sehr einfach", sagte er dem "Kicker".

Die Augsburger liegen in der Tabelle aktuell mit 22 Punkten auf Rang 13, drei Punkte vor dem Relegationsrang.