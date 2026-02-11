NEWS

Kaum Spielzeit: Beschwerte sich Alaba beim Real-Coach?

Der Österreicher kommt bei Real Madrid nicht nur selten zum Zug. Einem spanischen Bericht zufolge soll er davon wenig begeistert sein.

Der Vertrag von David Alaba bei Real Madrid läuft im kommenden Sommer aus und wird aller Vorraussicht nach nicht verlängert.

Die Einsatzzeiten des Wieners sind auch nach der Übernahme von Alvaro Arbeloa spärlich. In vier Ligaspielen kam er auf gerade einmal 14 Minuten. Auch in der Copa del Rey (25 Minuten bei der 2:3-Blamage gegen Albacete) und der UEFA Champions League (12 Minuten bei 2:4-Pleite bei Benfica) hält sich die Spielzeit in Grenzen.

Und das, obwohl seine Konkurrenten Raul Asencio, Antonio Rüdiger und Dean Huijsen oft angeschlagen sind. Dass er aktuell wenig spielt, stoße Alaba laut eines Berichts der "Marca" sauer auf.

Hat sich auch der Kapitän beschwert?

Demnach habe sich der Österreicher bei Cheftrainer Alvaro Arbeloa beschwert. Dem Bericht zufolge sei Kapitän Dani Carvajal kurz davor ähnlich vorgegangen.

Der Spanier habe demnach gute Aussichten nun vermehrt zum Zug zu kommen. Alaba habe dagegen nicht das Standing des Rechtsverteidigers, heißt es.

Mit Blick auf die WM 2026 wäre Spielzeit für den in der jüngeren Vergangenheit verletzungsgeplagten Österreicher durchaus hilfreich.

