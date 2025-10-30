Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich GCZ BSC Young Boys BSC Young Boys YB
Endstand
3:3
2:1 , 1:2
  • Simone Stroscio
  • Óscar Clemente
  • Jonathan Asp Jensen
  • Joel Monteiro
  • Christian Fassnacht
  • Chris Bedia
NEWS

Trotz Führung: Scheiblehner und GC verpassen Sieg gegen Bern

Selbst eine doppelte Überzahl hilft den Zürichern nicht, den Sieg über die Zeit zu bringen. Für Adrian Grbic setzt es eine Niederlage.

Trotz Führung: Scheiblehner und GC verpassen Sieg gegen Bern Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Gerald Scheiblehner und sein Team Grasshopper Zürich stecken weiter im Tabellenkeller fest.

In der elften Runde der Schweizer Super League setzt es nach einer packenden Partie zuhause gegen die Young Boys Bern nur ein 3:3-Unentschieden.

Dabei geht das Team aus Zürich durch Treffer von Stroscio (16.) und Clemente (25.) früh mit 2:0 in Führung. Den Bernern gelingt jedoch in der 27. Minute der Anschlusstreffer durch Monteiro.

Zwei Rote Karten

In der zweiten Halbzeit gleichen die Young Boys nach einem Tor von Fassnacht sogar aus (67.). Ein Tor vom Züricher Mittelfeldspieler Asp Jensen (74.), sowie eine Rote Karte gegen den Berner Zoukrou (81.) bringen Scheiblehners Team dann aber auf die vermeintliche Siegerstraße.

Jedoch kommt der Hauptstadtklub durch ein Elfmetertor von Bedia (89.) erneut zurück. Trotz einer weiteren Roten Karte gegen Bern-Verteidiger Janko (91.) gelingt es den Grasshoppers nicht noch einen Treffer zu erzielen.

In der Tabelle befindet sich die Mannschaft des Österreichers mit zehn Punkten auf dem elften und damit vorletzten Platz.

Niederlage für Grbic

Eine Niederlage gibt es für Adrian Grbic und sein Team FC Luzern.

Beim FC Lugano setzt es nach Treffern von Mahou (52.) und Cimignani (63.) eine 0:2-Niederlage. ÖFB-Stürmer Grbic war bis zur 74. Minute im Einsatz.

