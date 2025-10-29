NEWS

Das sagt Vinicius Junior zum Clasico-Ausraster

Via Social Media richtet der Real-Star seine Entschuldigung an seine Teamkollegen, dem Klub und dem Präsidenten.

Vinicius Junior bezieht Stellung zu seinem Ausraster beim "El Clasico" am vergangenen Wochenende.

Wütend reagierte der Real-Star auf seine Auswechslung nach 72 Minuten. Anschließend soll Vini Jr. sogar Cheftrainer Xabi Alonso beschimpft haben. Und auch nach der Partie stand er bei einer Rudelbildung im Mittelpunkt.

"Ich will mich bei allen Madritistas für meine Reaktion auf die Auswechslung entschuldigen", schreibt der 25-Jährige auf "X".

Keine Rede von Alonso

Außerdem wolle sich Vini Jr. nochmals bei seinen Teamkollegen, dem Klub und dem Präsident entschuldigen - was er laut eigener Angabe bereits beim Training getan hat.

Der Flügelspieler sprach seinen Trainer Alonso im Statement nicht an. Wie spanische Medien berichten, dürfte das Beziehung zwischen Coach und Starspieler mehr und mehr bröckeln.

"Manchmal übermannt mich meine Leidenschaft"

Warum es überhaupt zum Eklat kam, begründet er mit seinem Siegeswillen, seiner Leidenschaft: "Manchmal übermannt mich meine Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meinem Team helfen möchte. Mein Kampfgeist entspringt meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht."

Das komplette Statement von Vinicius Junior:

