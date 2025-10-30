"Hält sich für Guardiola" - Real-Stars wettern wohl gegen Alonso

Seit Sommer ist Xabi Alonso bei Real Madrid als Cheftrainer in Amt und Würden!

Der Saisonstart hätte mit 12 Siegen aus den ersten 13 Pflichtspielen nicht besser verlaufen können. Zuletzt gab es zudem im El Clasico gegen den ewigen Rivalen FC Barcelona einen wichtigen Sieg (Hier nachlesen >>>).

Sportlich sind die Königlichen also voll auf Kurs, trotzdem scheint es hinter den Kulissen bereits nach wenigen Monaten zu brodeln. Laut "The Athletic" soll es Spannungen zwischen Alonso und einigen namhaften Stars geben. Vor allem die neuen Methoden, die der ehemalige Leverkusen-Trainer eingeführt hat, sollen nicht gut ankommen.

"Distanziert und unnahbar"

"Xabi hat versucht, mehr Disziplin und Ordnung im Alltag zu gewährleisten, indem er die Zeitpläne kontrolliert, mehr Präventionsarbeit im Fitnessstudio leistet und Gruppen- und Einzelvideositzungen durchführt", wird in dem Bericht eine Quelle zitiert.

Zudem sollen sich einige Stars darüber aufgeregt haben, dass sie deutlich weniger Freiheiten als noch zu vor auf dem Platz haben würden. Im Gegensatz zu seinem beliebten Vorgänger Carlo Ancelotti soll Alonso bei seinen Kritikern als "distanziert und unnahbar" empfunden werden.

"Er hält sich für Pep Guardiola, aber im Moment ist er nur Xabi", heißt es von einer Quelle aus dem Umfeld.

Vinicius sorgt für Ärger - entschuldigt sich aber

Auch beim Clasico-Sieg kam es zu unschönen Szenen. So hat sich Superstar Vinicius Junior lautstark über seine Auswechslung aufgeregt und im Nachhinein noch an einer Rudelbildung teilgenommen. Mittlerweile hat sich der Brasilianer aber dafür entschuldigt (Alle Infos >>>).

Wie die spanische "Sport" unlängst berichtete, ist das Tischtuch zwischen Vinicius und Alonso mittlerweile wohl komplett zerschnitten und der Flügelspieler soll intensiv über einen Wechsel nachdenken.