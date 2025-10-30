Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent

Wildert der FC Bayern München in der Eredivisie?

Nach Informationen von "Sky" beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister sehr konkret mit Givairo Read. Die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund sollen den 19-jährigen Niederländer als Wunschspieler für die Rechtsverteidigerposition auserkoren haben.

Wie der Bezahlsender berichtet, sollen bereits erste Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden haben. Bayern wolle wohl unbedingt auf der Außenverteidigerposition nachbessern. Neben dem Topklub sollen aber auch mehrere Vereine aus der Premier League mitmischen.

Laimer gesetzt

Für Konrad Laimer, aktuell Stammspieler und Leistungsträger, würde eine Verpflichtung von Read wohl zusätzliche Konkurrenz bedeuten. Neben Laimer stehen noch der umstrittene Sascha Boey und Josip Stanisic für rechts hinten zur Verfügung.

Read ist Stammspieler beim niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam und kommt auf neun Einsätze (zwei Vorlagen) in der aktuellen Eredivisie-Saison. Zudem ist der 19-Jährige aktueller U21-Nationalspieler der Niederlande.

Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2029 gültig und sein Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro. Eine Verpflichtung würde also alles andere als billig werden.