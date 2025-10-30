NEWS

Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent

Der deutsche Rekordmeister hat einen neuen Rechtsverteidiger ins Visier genommen. Billig würde dieser jedoch nicht werden.

Konkurrenz für Laimer? Bayern beobachtet Feyenoord-Talent Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wildert der FC Bayern München in der Eredivisie?

Nach Informationen von "Sky" beschäftigt sich der deutsche Rekordmeister sehr konkret mit Givairo Read. Die Verantwortlichen um Max Eberl und Christoph Freund sollen den 19-jährigen Niederländer als Wunschspieler für die Rechtsverteidigerposition auserkoren haben.

Wie der Bezahlsender berichtet, sollen bereits erste Gespräche zwischen den Parteien stattgefunden haben. Bayern wolle wohl unbedingt auf der Außenverteidigerposition nachbessern. Neben dem Topklub sollen aber auch mehrere Vereine aus der Premier League mitmischen.

Laimer gesetzt

Für Konrad Laimer, aktuell Stammspieler und Leistungsträger, würde eine Verpflichtung von Read wohl zusätzliche Konkurrenz bedeuten. Neben Laimer stehen noch der umstrittene Sascha Boey und Josip Stanisic für rechts hinten zur Verfügung.

Read ist Stammspieler beim niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam und kommt auf neun Einsätze (zwei Vorlagen) in der aktuellen Eredivisie-Saison. Zudem ist der 19-Jährige aktueller U21-Nationalspieler der Niederlande.

Sein Vertrag ist noch bis Sommer 2029 gültig und sein Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro. Eine Verpflichtung würde also alles andere als billig werden.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Bayern

#18 - Franck Ribéry - 30 Millionen Euro
#18 - Sacha Boey - 30 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

14. Sieg im 14. Pflichtspiel: Bayern bricht 30 Jahre alten Rekord

Deutsche Bundesliga
Trotz Rückstand: Bayern dreht Partie und stürmt ins Achtelfinale

Trotz Rückstand: Bayern dreht Partie und stürmt ins Achtelfinale

International
4
Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Hoffenheim bewirbt Duell gegen Leipzig als "Unbeliebtico"

Deutsche Bundesliga
18
DFB-Pokal LIVE: Konferenz mit Köln gegen Bayern

DFB-Pokal LIVE: Konferenz mit Köln gegen Bayern

International
"Hält sich für Guardiola" - Real-Stars wettern wohl gegen Alonso

"Hält sich für Guardiola" - Real-Stars wettern wohl gegen Alonso

La Liga
8
Daten statt Instinkt: Wenn Algorithmen Talente finden

Daten statt Instinkt: Wenn Algorithmen Talente finden

Fußball
4
"Unser bester Angreifer" - Lob für Salzburg-Leihgabe Daghim

"Unser bester Angreifer" - Lob für Salzburg-Leihgabe Daghim

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Konrad Laimer FC Bayern München Max Eberl Christoph Freund Transfermarkt Gerüchteküche