Wintertransfer? Klub von ÖFB-Legionär denkt wohl an Alaba

Im Sommer 2026 steht die WM in den USA, Mexiko und Kanada an. Zieht es Alaba schon vorab nach Nordamerika?

ÖFB-Kapitän David Alaba befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei Real Madrid. Derzeit fällt der Wiener verletzungsbedingt aus, kam, wenn er fit war, allerdings auch nur selten zum Zug.

Glaubt man Transferinsider Fabrizio Romano, werden die Königlichen seinen auslaufenden Kontrakt nicht verlängern (hier nachlesen >>>). Jetzt macht ein Gerücht über einen möglichen Abgang im Winter die Runde.

Wechselt Alaba in die MLS?

Laut dem Journalisten Sebastien Vidal denkt MLS-Klub New York City FC an den ÖFB-Kapitän. Demnach beobachte der US-Klub die Entwicklungen rundum Alaba genau.

Für einen möglichen Deal könnte sprechen, dass Alaba vor einer möglichen WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada noch vermehrt Spielpraxis sammeln möchte. Bei New York City FC steht mit Hannes Wolf bereits ein Österreicher unter Vertrag.

