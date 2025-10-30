Mit 15 Jahren! Arsenal-Talent schreibt im Cup Geschichte

Max Dowman hat für den FC Arsenal Geschichte geschrieben!

Mit 15 Jahren, neun Monaten und 30 Tagen ist der am 31. Dezember 2009 geborene Youngster der jüngste Startelfdebütant in der Vereinsgeschichte.

Der Engländer durfte beim 2:0-Heimsieg der "Gunners" im EFL-Cup gegen Ligarivale Brighon & Hove Albion auf dem rechten Flügel starten und spielte insgesamt 71 Minuten, ehe für ihn Bukayo Saka in die Partie kam.

Viel Lob vom Chefcoach

Trainer Mikel Arteta lobte im Nachhinein sowohl Dowman, als auch den erst 17-jährigen Andre Harriman-Annous: "Ich glaube, alle sind sehr, sehr stolz auf das, was sie geleistet haben, darauf, wie sie in ihrem Alter auf diese große Herausforderung reagiert haben, und darauf, dass wir das Spiel gewonnen haben."

Über Dowman sagte er zudem: "Er tut einfach das, was er am besten kann, nämlich Fußball spielen. Auch heute hat er wieder unglaubliche Fähigkeiten gezeigt."

In der laufenden Saison kam der Youngster bereits in der Liga gegen Liverpool und Leeds United zu zwei Kurzeinsätzen, gegen den Aufsteiger gelang ihm zudem eine Torvorlage.