Nächster Barcelona-Star fällt länger aus

Schlechte Nachrichten für die Katalenen!

Der FC Barcelona muss in den nächsten drei bis vier Wochen auf ihren Mittelfeld-Strategen Pedri verzichten. Der spanische Topklub bestätigte, dass der Spanier eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten hat.

Der 22-Jährige fällt damit bis Ende November aus und muss auch für die anstehenden Länderspiele absagen.

Damit verpasst Pedri mehrere Partien der Blaugrana in Liga und Champions League. Es ist der nächste prominente Ausfall der Katalanen nach Raphinha, Robert Lewandowski und Joan Garcia.