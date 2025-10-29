NEWS

Nächster Barcelona-Star fällt länger aus

Der FC Barcelona muss vorerst auf Pedri verzichten. Der Spanier hat sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

Nächster Barcelona-Star fällt länger aus
Textquelle: © LAOLA1
Schlechte Nachrichten für die Katalenen!

Der FC Barcelona muss in den nächsten drei bis vier Wochen auf ihren Mittelfeld-Strategen Pedri verzichten. Der spanische Topklub bestätigte, dass der Spanier eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten hat.

Der 22-Jährige fällt damit bis Ende November aus und muss auch für die anstehenden Länderspiele absagen.

Damit verpasst Pedri mehrere Partien der Blaugrana in Liga und Champions League. Es ist der nächste prominente Ausfall der Katalanen nach Raphinha, Robert Lewandowski und Joan Garcia.

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Pedri