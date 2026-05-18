Schock bei Spanien: Barca Jungstar verpasst WM

Eine schwerwiegende Verletzung bremst Barcelona-Akteur Fermin Lopez aus. Er verpasst die WM sicher.

Der Offensivspieler Fermin Lopez vom FC Barcelona verpasst verletzungsbedingt die Weltmeisterschaft mit Spanien.

Der erst 23-jährige Spanier hat sich beim letzten LaLiga-Spiel am vergangenen Wochenende einen Mittelfußbruch zugezogen und muss operiert werden, wie Barcelona berichtet.

WM-Ausfall fix

Nun muss Fermin Lopez mit einer sechs- bis achtwöchigen Pause rechnen. Damit verpasst er garantiert die Weltmeisterschaft mit der La Furia Roja.

Bei der Blaugrana gehörte der Allrounder in dieser Saison zum absoluten Stammpersonal und konnte bei 48 Einsätzen 13 Tore und 17 Vorlagen verbuchen.

Der aktuelle Marktwert beträgt 100 Millionen Euro. Damit wäre Lopez nach Lamine Yamal und Pedri der drittwertvollste Spieler des spanischen Teams.

