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Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick

Die Katalanen geben die Vertragsverlängerung mit dem Erfolgscoach bekannt.

Offiziell! Barca verlängert mit Cheftrainer Hansi Flick Foto: © GETTY
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Hansi Flick hat, wenig überraschend, seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig bis Sommer 2028 verlängert!

Das gab der amtierende spanische Meister am Montag offiziell bekannt. Flicks ursprünglicher Vertrag wäre 2027 ausgelaufen. Eine Verlängerung war in den letzten Wochen bereits absehbar.

Das neue Arbeitspapier soll zudem eine Option auf eine weitere Saison beinhalten.

Punkteschnitt von 2,36

Der 61-jährige Deutsche ist seit Sommer 2024 Cheftrainer bei den Katalanen und coachte den Klub mittlerweile in 116 Spielen. Dabei holte er einen Punkteschnitt von 2,36. Damit bewegt er sich vom Schnitt her bei Legenden wie Pep Guardiola (2,36) und Luis Enrique (2,41).

Unter Flick wurde Barca zwei Mal Meister und Pokalsieger in der Saison 2024/25. Das große Ziel UEFA Champions League hat der Klub mit ihm noch nicht erreicht.

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