185 Millionen in 24 Stunden! Tottenham rüstet gewaltig auf

Tottenham Hotspur sorgt laut Transferexperte Fabrizio Romano für einen Paukenschlag des bisherigen Transfersommers.

Die Londoner sollen innerhalb von nur 24 Stunden gleich zwei spektakuläre Mittelfeld-Transfers unter Dach und Fach gebracht haben.

Zwei Spieler für mehr als 200 Mio. Euro

Demnach verpflichtet Tottenham zunächst Sandro Tonali von Newcastle United. Das Gesamtpaket für den italienischen Nationalspieler soll rund 100 Millionen Pfund betragen und wäre ein neuer Vereinsrekord.

Keine 24 Stunden später folgt laut Romano bereits der nächste Coup. Mateus Fernandes kommt demnach von West Ham United, die fixe Ablösesumme soll bei 85 Millionen Pfund liegen.

Insgesamt investieren die Spurs damit 185 Millionen Pfund in ihr Mittelfeld und knacken ihren bisherigen Transferrekord gleich zweimal innerhalb eines Tages.

Eine offizielle Bestätigung der beiden Transfers steht aktuell noch aus.