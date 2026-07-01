Barça verlängert mit Innenverteidiger

Andreas Christensen bleibt weiter beim FC Barcelona.

Der Verein hat den eigentlich auslaufenden Vertrag von Christensen um zwei Jahre bis 2028 verlängert. Jedoch soll der Däne dabei einiges an Gehalt einbüßen.

Laut "Marca" soll der 30-Jährige jedoch ordentliche Prämien bekommen können, vor allem mit viel Einsatzzeit könnte sich das Gehalt um einiges steigern.

Einige Verletzungen

Jedoch wurde der Innenverteidiger zuletzt von einigen Verletzungen ausgebremst. In den letzten beiden Spielzeiten absolvierte er gerade mal 24 Plichtspieleinsätze. Erst im Dezember vergangenen Jahres zog er sich einen Kreuzbandriss zu.

Seitdem Christensen 2022 von Chelsea nach Katalonien absolvierte er insgesamt 98 Spiele für die "Blaugrana". Mit dem FC Barcelona holte er drei Meisterschaften und einen Pokal.