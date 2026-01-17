Wechsel nach Paris? Offensivtalent plant Abschied aus Barcelona

Durchaus überraschend soll Offensivspieler Dro Fernandez beim FC Barcelona seinen Wechselwunsch hinterlegt haben.

Der 18-Jährige, der in dieser Saison fünf Mal für den amtierenden spanischen Meister zum Einsatz kam, soll die "Katalanen" laut Transferinsider Fabrizio Romano noch in diesem Winter verlassen wollen.

Cheftrainer Hansi Flick soll über die Entscheidung bereits informiert worden sein. Wie die spanische "Diario Sport" berichtet, soll der Deutsche über den Abgang extrem enttäuscht sein. Er gilt als großer Fan des Rechtsfußes, verhalf diesem zu seinem Profidebüt.

Spur führt nach Paris

Wohin es Fernandez zieht, soll zwar noch nicht endgültig feststehen, die Spur führt laut Romano aber zum französischen Meister Paris Saint-Germain.

Die Pariser sollen sich bereits in Vertragsgesprächen mit dem spanischen U18-Nationalspieler befinden, die in dessen Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro ziehen wollen.

Dro, der philippinische Wurzeln hat, wechselte 2022 in die Jugendakademie La Masia. Sein La-Liga-Debüt gab er am 28. September 2025 gegen Real Sociedad, auch in der UEFA Champions League debütierte er bereits, steuerte beim 6:1-Sieg über Olympiakos Piräus auch einen Assist bei.