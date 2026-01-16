Transfer-Update: Salzburg gibt Bundesliga-Rekordeinkauf ab

Am Freitag war am heimischen Transfermarkt eher wenig los. In der ADMIRAL Bundesliga gab es zwei Abgänge und um David Alaba gibt es ein neues Gerücht.

LAOLA1 fasst für euch das neueste Geschehen am Transfermarkt zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Fix: Salzburg-Rekordeinkauf wechselt in die Ligue 1

Verliert Hartberg seinen Dauerbrenner?

Leihe beendet: Offensivspieler verlässt den GAK

ÖFB-Legionäre:

Nächster türkischer Topklub soll um Alaba buhlen

Ex-Rapidler wechselt in die zweite türkische Liga