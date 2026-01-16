NEWS

Glasner-Kapitän kurz vor Wechsel zu ManCity

Alle Parteien sollen sich einig sein. Glasner bestätigt den bevorstehenden Abschied.

Marc Guehi steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.

Laut Fabrizio Romano soll sich City sowohl mit Guehi als auch mit Crystal Palace über einen sofortigen Transfer geeinigt haben.

Glasner bestätigt Abgang

Da der Innenverteidiger beim Team von Oliver Glasner nur noch sechs Monate Restvertrag hat, soll die Ablöse nur bei 23 Millionen Euro liegen. Auch Glasner selbst bestätigte bereits den bevorstehenden Abgang seines Kapitäns.

Der 25-Jährige wechselte 2021 vom FC Chelsea zu Palace. Im Süden Londons entwickelte sich Guehi zu einem der besten Verteidiger der Liga. Neben City sollen auch Bayern München, Barcelona und Real Madrid am 26-fachen englischen Nationalspieler interessiert gewesen sein.

